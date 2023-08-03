İstanbul'da Sıcak Hava Dalgası: Koyunlar Mağlova Kemeri Gölgesine Sığındı - Son Dakika
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İstanbul'da Sıcak Hava Dalgası: Koyunlar Mağlova Kemeri Gölgesine Sığındı

03.08.2023 12:02

Türkiye'yi etkisi altına alan 'Eyyam-ı Bahur' olarak adlandırılan sıcak hava dalgası İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Yüksek nem ve sıcaklık nedeniyle Alibey Barajı'nda otlayan koyunlar, güneşten korunmak için Mağlova Kemeri gölgesine sığındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için yüksek sıcaklık uyarısı yaparken, öğlen saatlerinde direkt güneş altında bulunmaktan kaçınılması gerektiğini belirtti. Mağlova Kemeri'nin sular altında kalan kısmı ise sıcak ve kurak yaz günleri nedeniyle tamamen gün yüzüne çıktı.

Türkiye'yi etkisi altına alan "Eyyam-ı Bahur" olarak adlandırılan sıcak hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Yüksek nem ile birlikte gelen sıcaklık nedeniyle İstanbul Alibey Barajı'nda otlayan koyunlar güneşten korunmak için Mağlova Kemeri gölgesine sığındı.

Marmara Bölgesi için yüksek sıcaklık uyarısı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tedbirli olunması yönünde de çağrıda bulundu. Özellikle öğlen vaktinde direkt güneş altında bulunmaktan kaçınılması gerekiyor. Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası "Eyyam-ı Bahur" olarak adlandırılıyor. İstanbul'da ise etkisini yüksek nem ile birlikte gösteren sıcak hava dalgası hayvanların bile sıcaktan bunalmasına neden oluyor. Otlamak için Alibey Barajına gelen koyunlar güneş ışığından korunmak için Mağlova Kemeri altında serinlemeye çalıştı. Sıcak ve kurak geçen yaz günleri nedeniyle daha önce sular altında olan Mağlova Kemeri ise tamamıyla gün yüzüne çıktı. Koyunların birbirlerine sokularak sadece gölgede durmaya çalışmaları ise renkli görüntüler oluşturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Alibey Barajı, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Sıcak Hava Dalgası: Koyunlar Mağlova Kemeri Gölgesine Sığındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Sıcak Hava Dalgası: Koyunlar Mağlova Kemeri Gölgesine Sığındı - Son Dakika
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