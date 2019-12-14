İstanbul'da sıcak hava keyfi - Son Dakika
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İstanbul'da sıcak hava keyfi

6 saat önce

(havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA SICAK HAVA KEYFİHaber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - Zeki GÜNAL - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA - YAZDAN kalma hava İstanbulluları sokağa döktü.

(havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA SICAK HAVA KEYFİ

Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - Zeki GÜNAL - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA - YAZDAN kalma hava İstanbulluları sokağa döktü.

İstanbul'da kış ayını geçirmesine rağmen sıcaklık düşmedi. Aralık ortasında bugün sıcaklık 20 dereceyi buldu. Güneşi gören İstanbullular sokaklara akın etti. Beyoğlu İstiklal Caddesi tıklım tıklımdı. Caddede adeta insan seli oluştu. Gezmeye çıkanlar nedeniyle özellikle Boğaz'da sahil şeridinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul genelinde de trafik yoğunluğu İBB'nin yoğunluk haritasına göre yüzde 55'e çıktı. Sahillere akın geden vatandaşlar ise sıcak havanın keyfini çıkardıklarını belirttiler.

İstanbul'da sıcak hava keyfi

İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:14 Kaynak: DHA
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