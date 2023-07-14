İstanbul'da Sıcak Havada Vatandaşlar Denize ve Parklara Akın Etti - Son Dakika
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İstanbul'da Sıcak Havada Vatandaşlar Denize ve Parklara Akın Etti

14.07.2023 16:05

İstanbul'da yüksek sıcaklık etkili olurken, bazı vatandaşlar Taksim'deki Gezi Parkı'nda dinlenmeyi tercih etti. Sıcak hava aynı zamanda hayvanları da etkiledi. Şişli'de bulunan bir katlı otoparkın önündeki termometre 40 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar ise denize girerek serinlemeyi tercih etti.

İstanbul'da sıcak havadan bunalan bazı vatandaşlar denize girmeyi bazıları ise, park ve bahçelerde dinlenmeyi tercih etti. Şişli'de bir katlı otoparkın önündeki termometrenin 40 dereceyi göstermesi ise dikkat çekti.

VATANDAŞLAR PARKLARDA DİNLENDİ

İstanbul'da yüksek sıcaklık etkili oluyor. Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar Taksim'deki Gezi Parkı'nda dinlenmeyi tercih etti. Sıcak hava insanlar kadar hayvanları da etkiledi. Taksim Meydanı'ndaki güvercinler süs havuzlarından su içerek serinledi.

İstanbul'da Sıcak Havada Vatandaşlar Denize ve Parklara Akın Etti

TERMOMETRE 40 DERECEYİ GÖRDÜ

Şişli'de bir katlı otoparkın önünde bulunan termometrenin 40 dereceyi göstermesi dikkat çekti. Sıcak havadan bunalan bazı vatandaşlar ise, denize girerek serinledi.

İstanbul'da Sıcak Havada Vatandaşlar Denize ve Parklara Akın Etti

"BALIK TUTUP DENİZE ATLIYORUZ HEMEN"

Sarıyer sahilinden denize giren Mustafa Kara sıcak havadan şikayet ederek, "Biz burada balık tutup denize giriyoruz. Saat 16.00'ya kadar servisçiyiz biz. Sabah 9'da geliyoruz 4'e kadar buradayız. Çok sıcak. Denize atlıyoruz hemen. Çıkıyoruz tekrar balık tutuyoruz böyle vakit geçiriyoruz burada" diye konuştu.

İstanbul'da Sıcak Havada Vatandaşlar Denize ve Parklara Akın Etti
İstanbul'da Sıcak Havada Vatandaşlar Denize ve Parklara Akın Etti
İstanbul'da Sıcak Havada Vatandaşlar Denize ve Parklara Akın Etti
İstanbul'da Sıcak Havada Vatandaşlar Denize ve Parklara Akın Etti
İstanbul'da Sıcak Havada Vatandaşlar Denize ve Parklara Akın Etti
İstanbul'da Sıcak Havada Vatandaşlar Denize ve Parklara Akın Etti
Kaynak: DHA
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İstanbul, Taksim, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Sıcak Havada Vatandaşlar Denize ve Parklara Akın Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Sıcak Havada Vatandaşlar Denize ve Parklara Akın Etti - Son Dakika
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