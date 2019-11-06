Son Dakika Haberleri: İstanbul'da sıcak havayı fırsat bilerek denize girdiler
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İstanbul'da sıcak havayı fırsat bilerek denize girdiler

6 saat önce

İstanbul'da, "pastırma sıcakları"nı fırsat bilen bazı vatandaşlar denize girdi.

İstanbul'da sıcak havayı fırsat bilerek denize girdiler, System.String[]

İstanbul'da, "pastırma sıcakları"nı fırsat bilen bazı vatandaşlar denize girdi.

Sonbaharın son demlerinin yaşandığı İstanbul'da, halk arasında "pastırma sıcakları" olarak adlandırılan sıcak hava etkisini gösteriyor.

Kartal'da da güneşli havadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, sahiller ve parklarda vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar denize girerken, bazıları yürüyüş yaptı, bazıları da balık tuttu.

Denize giren Güneş Erinç, kasım ayına göre oldukça güzel bir hava yaşadıklarını dile getirerek, güneşli havalarda denize girdiğini söyledi.

Genelde Dragos'tan Kartal'a veya Kartal'dan Büyükada'ya yüzdüğünü kaydeden Erinç, "Devamlı yüzdüğümüz için alışkanlık oldu. Bu sene hava şaşırttı. Havalar bu sene daha iyi gidiyor." dedi.

Ahmet Kalkavan da yaklaşık 2 kilometre yüzeceğini ve çocukluğundan bu yana İstanbul'da denize girdiğini anlattı.

Kalkavan, "Yarışlara da katılıyorum. Yaş grubuma göre birinciyim. Sırtüstü Türkiye birincisiyim yaş grubuma göre." diye konuştu.

İstanbul, Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:32 Kaynak: AA
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