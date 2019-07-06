Son Dakika Haberleri: İstanbul'da sıcaklık 30 dereceyi aştı plajlar doldu
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İstanbul'da sıcaklık 30 dereceyi aştı plajlar doldu

1 saat önce

İstanbul'da sıcaklık 30 dereceyi aştı plajlar doldu Vatandaşlar serinlemek için plajları doldurduİSTANBUL - Hava sıcaklığının 31 dereceyi bulduğu İstanbul'da vatandaşlar serinlemek için plajları doldurdu.

İstanbul'da sıcaklık 30 dereceyi aştı plajlar doldu
Vatandaşlar serinlemek için plajları doldurdu
İSTANBUL - Hava sıcaklığının 31 dereceyi bulduğu İstanbul'da vatandaşlar serinlemek için plajları doldurdu.
İstanbul'da hafta sonu hissedilen sıcaklık 30 derecenin üzerine çıkınca plajlar doldu. Serinlemek isteyen vatandaşlar plajlarda yoğunluğa neden oldu. Çok sayıda kişi denizde yüzüp sahilde güneşlenirken, bazıları ise su sporları yaparak eğlenceli zaman geçirdi. Aileleriyle sahile gelen çocuklar da hem yüzdü hem de kum oynayarak eğlendi.
Ailesiyle birlikte Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı'na gelen Feride Tatar güneşli günün tadını çıkardıklarını söyledi. Tatar, "Hava çok güzel çocuklar da eğleniyor. Hafta sonu olmasına rağmen güzel bir gün. Güneşleniyoruz şu anda, tadını çıkarmaya çalışıyoruz havanın" dedi. Serinlemek için plaja akın eden bazı vatandaşlar da aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirdiklerini söyledi. Sahilde seyyar satıcılık yapanlar ise satışların artmasından mutlu olduklarını dile getirdi.
İstanbul'da sıcaklık 30 dereceyi aştı plajlar doldu
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:24 Kaynak: İHA
İstanbul, Tatar, Genel
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