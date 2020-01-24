İstanbul'da sıcaklık değerleri artıyor - Son Dakika
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İstanbul'da sıcaklık değerleri artıyor

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre İstanbul'da bugün çok bulutlu olması beklenen havanın hafta sonu parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da sıcaklık değerleri artıyor, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre İstanbul'da bugün çok bulutlu olması beklenen havanın hafta sonu parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Bugün en yüksek 8 derece olması beklenen hava sıcaklığı Pazar günü en yüksek 13 dereceye kadar çıkacak. İstanbul yeni haftaya ise yağmurlu girecek.


İstanbul Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan paylaşımda İstanbul'da bugün havanın çok bulutlu; 25 Ocak Cumartesi ve 26 Ocak Pazar günü parçalı bulutlu olması bekleniyor. Bugün en düşük 3, en yüksek 8 derece olacağı tahmin edilen hava sıcaklıklarının, yarın en düşük 4, en yüksek 10 derece; Pazar günü ise en düşük 7, en yüksek 13 derece olacağı ifade edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre; İstanbul, yeni haftaya yağışlı bir havayla başlayacak. Hava sıcaklığının ise en düşük 8, en yüksek 13 derece olması bekleniyor. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:08 Kaynak: İHA
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