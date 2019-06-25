İstanbul'da sıcaklıkla birlikte nem de artacak
37 dakika önce
İstanbul ve çevresinde mevsim normallerinin üzerinde yüksek sıcaklık ve nem oranında artış beklenirken, cumadan itibaren Karadeniz üzerinden gelecek yağışlı sistem kenti serinletecek.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:33
ve çevresinde mevsim normallerinin üzerinde yüksek sıcaklık ve nem oranında artış beklenirken, cumadan itibaren Karadeniz
üzerinden gelecek yağışlı sistem kenti serinletecek.
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