Son Dakika Haberleri: İstanbul'da sıcaklıkla birlikte nem de artacak
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İstanbul'da sıcaklıkla birlikte nem de artacak

37 dakika önce

İstanbul ve çevresinde mevsim normallerinin üzerinde yüksek sıcaklık ve nem oranında artış beklenirken, cumadan itibaren Karadeniz üzerinden gelecek yağışlı sistem kenti serinletecek.

İstanbul'da sıcaklıkla birlikte nem de artacak, System.String[]
İstanbul ve çevresinde mevsim normallerinin üzerinde yüksek sıcaklık ve nem oranında artış beklenirken, cumadan itibaren Karadeniz üzerinden gelecek yağışlı sistem kenti serinletecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:33 
Karadeniz, İstanbul, Ekonomi
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