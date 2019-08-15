Son Dakika Haberleri: İstanbul'da sıcaklıklar azalacak
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İstanbul'da sıcaklıklar azalacak

48 dakika önce

Bugünden itibaren yağışlı sistemin etkisine giren İstanbul ve çevresinde yarın ve cumartesi günü sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalarak mevsim normallerine inecek.

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Bugünden itibaren yağışlı sistemin etkisine giren İstanbul ve çevresinde yarın ve cumartesi günü sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalarak mevsim normallerine inecek.
İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:07 
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