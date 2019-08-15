İstanbul'da sıcaklıklar azalacak
48 dakika önce
Bugünden itibaren yağışlı sistemin etkisine giren İstanbul ve çevresinde yarın ve cumartesi günü sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalarak mevsim normallerine inecek.
Bugünden itibaren yağışlı sistemin etkisine giren İstanbul
ve çevresinde yarın ve cumartesi günü sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalarak mevsim normallerine inecek.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:07
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