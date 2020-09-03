İstanbul'da sıcaktan bunalan çocuklar denize girerek serinledi - Son Dakika

İstanbul'da sıcak havadan bunalan çocuklar Karaköy'de denize girerek serinledi.

Hava sıcaklığının 32 dereceyi aştığı megakentte sıcaktan bunalan çocuklar denize girerek serinledi. Son günlerde yurt genelinde etkili olan sıcaklar İstanbul'da da hissedilir derecede arttı. Hava sıcaklığının 32 dereceyi aştığı kentte çocuklar serinlemek için denize akın etti. Kavurucu sıcakların etkili olduğu mega şehirde, nem oranının da yükselmesiyle çocuklar Karaköy'de tarihi yarım ada manzarasıyla denize girerek serinledi. - İSTANBUL