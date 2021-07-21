Sıcaktan bunalan vatandaşlar parkları doldurdu - Son Dakika

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde sıcak havadan bunalan vatandaşlar, akşam saatlerini parklarda geçirdi.

Gündüz hava sıcaklığının 32 dereceyi aştığı kentte, vatandaşların bir kısmı akşam aileleriyle parklarda oturdu.

Çocukların bazıları oyun oynarken, bazıları ise gitar çalıp şarkı söyledi.

Halkalı Çamlık Piknik Alanı'na gelen Hurşit Yıldız, serinlemek için dışarı çıktıklarını dile getirerek, "Evlerde durulmuyor. Aşırı derecede bunaltıcı hava var. Buradaki hava serin, açık hava olduğu için evler kadar sıkıcı değil" dedi.

Güven Tembel ise Kovid-19 salgını önlemleri nedeniyle uzun süredir evde olduklarını belirterek, "Ailecek dışarı çıktık. İlk gün de kurbanla uğraştık, şimdi buraya geldik. Evde bunaltıcı nemli hava var. Burası temiz, ormanlık. 4 aile beraber geldik, mangal yapacağız. Sabah yine kahvaltıya geleceğiz" diye konuştu.

Parktaki esnaflardan Kenan Bakşi de işlerden memnun olduğunu söyledi.