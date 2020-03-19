İstanbul'da şiddetli dolu - Son Dakika

İstanbul'da şiddetli dolu
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İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah bir anda bastıran şiddetli dolu, kısa süre sonra yerini yağmura bıraktı.
İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah bir anda bastıran şiddetli dolu, kısa süre sonra yerini yağmura bıraktı.
İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah dolu yağdı. Dolu yağışı sabah saatlerinde Bahçelievler'de etkili olurken, öğle saatlerinde de Şişli ve Fatih'te etkili oldu. Aniden bastıran dolu, kısa süre sonra yerini yağmura bıraktı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:33 Kaynak: İHA
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