İstanbul'da şiddetli dolu - Son Dakika

İstanbul'da şiddetli dolu
6 saat önce
İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah bir anda bastıran şiddetli dolu, kısa süre sonra yerini yağmura bıraktı.
İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah bir anda bastıran şiddetli dolu, kısa süre sonra yerini yağmura bıraktı.
İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah dolu yağdı. Dolu yağışı sabah saatlerinde Bahçelievler'de etkili olurken, öğle saatlerinde de Şişli ve Fatih'te etkili oldu. Aniden bastıran dolu, kısa süre sonra yerini yağmura bıraktı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:55 Kaynak: İHA
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