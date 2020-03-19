İstanbul'da şiddetli dolu - Son Dakika
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İstanbul'da şiddetli dolu

6 saat önce

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah bir anda bastıran şiddetli dolu, kısa süre sonra yerini yağmura bıraktı.

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah bir anda bastıran şiddetli dolu, kısa süre sonra yerini yağmura bıraktı.

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah dolu yağdı. Dolu yağışı sabah saatlerinde Bahçelievler'de etkili olurken, öğle saatlerinde de Şişli ve Fatih'te etkili oldu. Aniden bastıran dolu, kısa süre sonra yerini yağmura bıraktı.

(İHA)

İstanbul'da şiddetli dolu

Bahçelievler, Dolu Yağışı, İstanbul, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:55 Kaynak: İHA

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