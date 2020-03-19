İstanbul'da şiddetli dolu yağışı - Son Dakika

İstanbul'da şiddetli dolu yağışı

Şişli ve Fatih'te şiddetli dolu yağışı görüldü

İSTANBUL - İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde başlayan dolu yağışı Şişli ve Fatih ilçelerinde de etkili oldu. Bir anda bastıran şiddetli dolu yağışı kısa süre sonra yerini yağmura bıraktı.

İstanbul'un bazı bölgelerinde önce yağmur ardından dolu yağışı gerçekleşti. Dolu yağışı sabah saatlerinde Bahçelievler'de etkili olurken öğle saatlerinde de Şişli ve Fatih'te etkili oldu. Şiddetli yağış aniden bastırıp kısa sürede sona ererken yağmur ise etkisini sürdürmeye devam etti.