İstanbul'da şiddetli fırtına ağaç devirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da şiddetli fırtına ağaç devirdi - Son Dakika

İstanbul'da şiddetli fırtına ağaç devirdi

6 saat önce

Ümraniye'de şiddetli fırtına nedeniyle bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

İstanbul'da şiddetli fırtına ağaç devirdi, System.String[]

Ümraniye'de şiddetli fırtına nedeniyle bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma olmazken, ağaç itfaiye tarafından testere ile kesilerek yoldan kaldırıldı.


Ümraniye Site Mahallesi Atay Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bir ağaç devrildi. Ağaç, yol kenarında park halinde olan bir otomobilin üzerine devrilerek maddi hasara neden oldu. O sırada yoldan kimsenin geçmemesi, olası bir can kaybı ya da yaralanmayı önledi. Ağaç, olay yerine gelen itfaiye tarafından testere ile kesilerek yoldan kaldırıldı. - İSTANBUL

Ümraniye, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:08 Kaynak: İHA
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