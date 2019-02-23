İstanbul'da Şiddetli Fırtına Etkili Oluyor
25 dakika önce
Meteoroloji ve AKOM'un yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da gece saatlerinde sağanak yağış ve fırtına etkili oldu.
Meteoroloji ve AKOM'un yaptığı uyarıların ardından İstanbul
'da gece saatlerinde sağanak yağış ve fırtına etkili oldu.
İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına etkisini gece de sürdürüyor. Kıyı kesimlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
, tüm denizlerde fırtına beklendiğini bildirmişti. Öte yandan sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar şiddetli fırtınada zor anlar yaşandı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:32 Kaynak: İHA
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