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İstanbul'da şiddetli fırtınadan geriye kalan ilginç görüntü
6 saat önce
Kadıköy'de pazarcı çadır kurarken ip koptu.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:07 Kaynak: DHA
Kadıköy'de pazarcı çadır kurarken ip koptu. Şiddetli, rüzgar nedeniyle havalanan çadırın ipini bırakamayan pazarcı metrelerce yükseldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kadıköy Salıpazarı'nda geçtiğimiz hafta bir pazarcının şiddetli rüzgar nedeniyle çadırın ipi koptu. Çadır havalanmaya başlayınca asılı kalan pazarcı da metrelerce yukarı yükseldi. Çadırı bırakamayan pazarcıyı görenler şaşkına dönerken, bir kişide o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Bir süre sonra çevredekilerin yardımıyla pazarcı yere indirildi.
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