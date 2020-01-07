İstanbul'da şiddetli fırtınanın bilançosu belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da şiddetli fırtınanın bilançosu belli oldu - Son Dakika

İstanbul'da şiddetli fırtınanın bilançosu belli oldu

6 saat önce

İstanbul'da 2 gündür devam eden fırtına ve şiddetli yağmurun bilançosu belli oldu.

İstanbul'da şiddetli fırtınanın bilançosu belli oldu, System.String[]

İstanbul'da 2 gündür devam eden fırtına ve şiddetli yağmurun bilançosu belli oldu. Son 2 günde şehrin birçok noktasında metrekareye 100 kilogram civarına yağış düştü. Olumsuz hava koşulları nedeni ile 108 çatı uçtu, 3 istinat duvarı çöktü. Olaylar nedeniyle 8 araç hasar gördü. Tehlike arz eden 222 parça ile yıkılan 128 ağaç yollardan kaldırıldı.


İstanbul'da 2 gündür devam eden fırtına ve şiddetli yağmurun bilançosu belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada, "Geceden itibaren gelen ihbarları değerlendirerek şehrin 61 ayrı noktasında oluşan göllenme ve baskınları önlemek için su tahliyesi gerçekleştirildi. 108 çatı uçtu, 3 istinat duvarı çöktü. Olaylar nedeniyle 8 araç hasar gördü. Tehlike arz eden 222 parça ile yıkılan 128 ağaç yollardan kaldırıldı. İBB, 153 Beyaz Masa'ya il genelinden gelen çatı uçması, ağaç, direk devrilmesi tehlike arz eden parça, su baskını ve yollarda göllenme ihbarlarına İBB ekipleri tarafından müdahale etti. Çalışmalar AKOM'dan koordine edildi. Kuvvetli Sağanak Yağış ve Fırtına nedeniyle İBB itfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Park Bahçeler, Zabıta, İBB Trafik, Çevre Koruma ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri 24 saat aralıksız çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.


Metrekareye 100 kilogram yağış düştü


Açıklamanın devamında ise şöyle denildi: "Pazar günü akşam saatlerinden itibaren kaydedilen yağış miktarları incelendiğinde Salı saat 07.00 itibari ile en fazla yağış, Eyüpsultan Hamidiye (108.6 kilogram/metrekare), Şişli (100 kilogram/metrekare), Beykoz (kilogram/metrekare) ilçelerinde ölçüldü. En az yağışlar Silivri (25 kilogram/metrekare), Büyükçekmece Kamiloba (38 kilogram/metrekare) gibi batı ilçelerimizde kaydedildi. İl genelinde ortalama 60 kilogram/metrekare yağış kaydedildi. Barajlardaki doluluk oranı ise yaklaşık yüzde 4 artarak yüzde 43,77'ye ulaştı. En yüksek rüzgar hızları Kartal Aydos saatte 104.4 kilometre Beykoz Anadolu Feneri saatte 97.7 kilometre YSS Köprüsü saat 92.1 kilometre olarak ölçüldü. İstanbul genelinde kuvvetli, yer yer tam fırtına (65-100 kilometre/saat) şeklinde etkili olan rüzgarlar ile birlikte kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin Çarşamba sabah saatlerine kadar devam edeceği, ardından bölgemizi terk edeceği tahmin ediliyor." - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:00 Kaynak: İHA
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