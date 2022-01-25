İstanbul'da şiddetli kar yağışı vatandaşı perişan etti! Çok sayıda kişi araçlarında mahsur kaldı - Son Dakika

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Günlerdir uyarısı yapılan kar yağışı İstanbul'u adeta esir aldı. Akşam etkisini artıran yağış nedeniyle vatandaşlar yollarda mahsur kaldı. Haramidere- Beylikdüzü arasında vatandaşlar saatlerce araçlarının içinde bekledi.

VATANDAŞLAR YOLDA KALANLARA YARDIM GÖTÜRDÜ

TEM Otoyolu Mahmutbey mevkiisi ile Bağcılar'da araçlarının içinde yolun açılmasını bekleyen sürücülere, Bağcılar Belediyesince çorba, çay, su ve diğer yiyecekler ikram edildi. Çevrede oturanların da mahsur kalanlara yardım ettikleri görüldü. Bölgede yol temizleme çalışmaları ise sürüyor.

HAVALİMANI CİVARINDA TRAFİK DURDU

İstanbul Havalimanı civarındaki ana arterlerde trafik durma noktasına gelirken, vatandaşların yaklaşık 5-6 saattir ilerleyemediği öğrenildi. Büyükçekmece'de özelikle Mimar Sinan civarında çok sayıda kişi araçlarında mahsur kalırken, D-100 kara yolu Beylikdüzü kesiminde çok sayıda aracın yolda kaldığı gözlendi.

VATANDAŞLAR YOLDA KALAN OTOBÜSLERİ İTTİ

Eyüpsultan Yeşilpınar'da vatandaşların yolda kalan otobüsü ittikleri anlar görüntülere yansırken, Halkalı'da kar küreme aracı mahsur kaldı. Arnavutköy'de ikamet eden çok sayıda kişi otobüslerin yolda kalması nedeniyle evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı.