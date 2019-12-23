İstanbul'da şiddetli lodos - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da şiddetli lodos - Son Dakika

İstanbul'da şiddetli lodos

6 saat önce

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak devam eden şiddetli lodos, bazı vapur ve şehir hatları seferlerinin iptal olmasına neden oldu.

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak devam eden şiddetli lodos, bazı vapur ve şehir hatları seferlerinin iptal olmasına neden oldu. Sarayburnu ve Beşiktaş sahilde dev dalgalar kıyıyı döverken, bazı vatandaşlarında lodosa rağmen yürüyüş yaptığı görüldü.

Metoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından akşam saatlerinde başlayan lodos etkisini arttırarak devam ediyor. Şiddetli lodos nedeniyle bazı BUDO ve İDO seferleri durdurulurken, şehir hatlarında da iptaller yaşandı. Ulaşım için deniz yolunu kullanmak isteyen vatandaşlar, iptal olan seferler nedeniyle kara yolunu kullanmak zorunda kaldı. Sarayburnu ve Beşiktaş sahilde dev dalgalar kıyı dövdü. Şiddetli rüzgara rağmen Sarayburnu sahilde bazı vatandaşların yürüyüş yapmaya devam ettiği görüldü.

"HAVALAR BİZİ ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDİYOR"

Hava koşullarının kendini şaşırttığını söyleyen Emir Ali Ekşioğlu," Havalar bizi şaşırtmaya devam ediyor. Geçen hafta güneşliydi. Bu hafta yağmurlu. Her yerde hastalık olmaya başladı. Hazırlıklı değildim. Öyle bir mont aldım çıktım. Şu an pek soğuk değil ama akşama doğru soğuk olabilir. Her şeye hazırlıklı olsunlar. Çantalarına montlarına koysunlar" dedi.

"DUVAR KENARLARINDAN GEÇMESİNLER"

Vatandaşlara duvar kenarlarında yürümesinler diyen Mustafa Tomruk, "Normal, bu mevsimlerde olur böyle lodoslar. Vatandaşlar kendilerine dikkat etsin. Duvar kenarlarından geçmesinler. Üzerine her an bir şey düşebilir" diye konuştu.

ŞEHİR HATLARINDA İPTAL EDİLEN SEFERLER: saat 08: 45'da Bostancı- Karaköy, saat 08: 45'da Karaköy-Bostancı, 07: 50 Kadıköy- Sarıyer, 07: 30 Beşiktaş- Adalar, 07: 55 Bostancı-Karaköy, 07: 10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş, 07: 45 Karaköy-Bostancı, 06: 55 Bostancı-Karaköy, 02: 00, 04: 45 Bostancı-Büyükada, 00: 00, 03: 10, 05: 55 Büyükada-Bostancı

İDO'da iptal edildiği duyurulan seferler ise şöyle; saat 07: 30 Bostancı-Kadıköy-Yenikapı- Bakırköy, saat 07: 40 Bostancı-Beşiktaş, saat 07: 45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, saat 07: 50 Kadıköy-Yenikapı- Bursa, saat 08: 30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, saat 09: 50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

(İHA)

İstanbul'da şiddetli lodos

Beşiktaş, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu: Görevi 6 milyar lira borçla aldık, yılı 900 milyon lira karla kapattık
Erdoğan, Kanal İstanbul tartışmalarında, Boğaz'daki 'Independenta' tanker kazasını gündeme getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi Beşiktaş'ta denizcilik eğitim verilen lisenin iskelesinde ceset bulundu

Son Dakika Haberleri
17:01 RUS SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇEREK KARADENİZ'E AÇILDI - Son Dakika
17:00 Dışişlerinden Suudi mahkemenin aldığı karara tepki - Son Dakika
17:00 KOTO'nun 'e-Fatura, e-İrsaliye Bilgilendirme Semineri'ne yoğun ilgi - Son Dakika
16:56 Manavgat yeni yıla ışıl ışıl girecek - Son Dakika
16:55 ATASEM'de ikinci dönem kayıtları başladı - Son Dakika
15:56 Beşiktaş'ta denizcilik eğitim verilen lisenin iskelesinde ceset bulundu - Son Dakika
15:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 17:06:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da şiddetli lodos - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]