Son Dakika Haberleri: İstanbul'da şiddetli lodos balıkçıları vurdu
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İstanbul'da şiddetli lodos balıkçıları vurdu

7 saat önce

İstanbul'da meteorolojinin uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul'da şiddetli lodos balıkçıları vurdu, System.String[]

İstanbul'da meteorolojinin uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçıların teknelerini kıyıya çekip barınaklarda bekledikleri görüldü.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos ve şiddetli yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi. Balık mevsiminin bol olduğu dönemde lodos nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Yağmurun da etkisiyle denize açılmaktan çekinen balıkçılar havanın normalleşmesini beklerken ekonomik olarak bu durumdan etkilendiklerini dile getirdi. Teknelerini kıyıya çeken balıkçıların havaların mevsim normallerine dönmesi sonrasında yeniden denize açılacağı öğrenildi.


"Balıkçılar için böyle havalar külliyen zarar"


Hava muhalefeti nedeniyle denize açılamayan Mustafa Yücel, "Lodos var, 3- 5 gün daha kimse denize açılamaz. Burada hava esmeye başladığı zaman kimse barınaktan çıkamıyor. Tam balık mevsimi havayı bekliyoruz, fazla balıkçılık yapan da kalmadı bazı balık çeşitleri artık avlanılamıyor, olanları da trollar bitiriyor. Balıkçılar için böyle havalar külliyen zarar. Herkesin dolabında yemi var ama denize açılmadıkları için zarar ediyorlar" dedi.


"Denizde balık var ama lodos nedeniyle açılamıyoruz"


Havaların böyle olması sebebiyle ekonomik olarak zorlandıklarını aktaran Serkan Çokdokur, "Hava esiyor sert lodos şeklinde, balık var denizde ama hava muhalefetinden dolayı çıkamıyoruz. Bekliyoruz havanın normale dönmesini yaklaşık olarak 2 gün daha havaların böyle olacağını öğrendik. Normalleştiği zaman havalar işlerimize devam edeceğiz. Şu an masraflarımızı zor karşılıyoruz, satışlarımızı da böyle havalar etkiliyor" diye konuştu. - İSTANBUL

İstanbul, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:13 Kaynak: İHA
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