Nefes kesen anlar! THY pilotundan ders olarak okutulacak iniş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da cuma günü akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan lodos, şiddetini sürdürüyor.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ARAÇLARDA HASAR MEYDANA GELDİ

Kent genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ilçelerde ağaçlar devrildi, araçlarda hasar meydana geldi. Lodos nedeniyle ağaç dallarının kırıldığı, bazı bölgelerde ise çöp konteynerlerinin devrildiği görüldü.

DALGALARIN BOYU MENDİREKLERİ AŞTI

Avcılar'da lodosun etkisiyle denizde oluşan dalgaların boyu mendirekleri aştı. Sahile yürüyüşe gelenler cep telefonu kameralarıyla dalgaların oluşturduğu görüntüleri kaydederken, bazıları ise şiddetli rüzgar nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

2 TEKNE BATTI

Lodos Beylikdüzü'nde de etkisini gösterdi. Gürpınar Sahili'nde oluşan dev dalgalar kıyıdaki teknelerin su almasına neden oldu. Bir tekne tamamen batarken su alan başka bir tekne yarısına kadar battı.

THY PİLOTUNDAN RÜZGARLI HAVADA BAŞARILI İNİŞ

Olumsuz hava koşulları hava trafiğini de etkiledi. Bir THY uçağının rüzgara karşı verdiği mücadele ve pilotun başarılı bir şekilde piste iniş yaptığı anlar kameraya yansıdı.