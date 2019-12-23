İstanbul'da şiddetli lodos seferleri iptal ettirdi - Son Dakika

İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarının ardından lodos etkisini göstermeye devam ediyor. Şiddetli lodos nedeniyle İDO, Şehir Hatları ve BUDO seferleri sabah saatlerinde iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden haftasonu için yapılan uyarıların ardından İstanbul'da lodos etkisini göstermeye devam ediyor. Lodos nedeniyle Silivri sahil şeridinde zaman zaman dalgalar oluşurken, deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Dalgalar nedeniyle Silivri dalgakıran mevkiinde bulunan bazı kayıkların battığı görüldü.

İDO ve BUDO olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerini iptal etti

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO, yarın yapılacak olan birçok seferinin iptal edildiğini duyurdu. İDO'nun iptal edilen seferler ise şöyle:

"İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07: 45 seferini, Kadıköy-Yenikapı- Bursa 07: 50 seferini, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08: 30 seferini"

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iptal edilen seferleri ise şunlar:

"Saat 07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferini, saat 09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferini, saat 10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferini, 10: 00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferini, 13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferini, 13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferini."

()İHA)