İstanbul'da şiddetli rüzgar - Son Dakika
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İstanbul'da şiddetli rüzgar

6 saat önce

İstanbul'da şiddetli rüzgar öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

İstanbul'da şiddetli rüzgar öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı vatandaşların yürümekte zorlandıkları görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı. Şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmurla birlikte şiddetini artıran rüzgar nedeniyle vatandaşlar yollarda güçlükle yürüdü. Bazı vatandaşlar ise yağıştan korunmak için yağmurluk giydi. Rüzgar ve yağışın etkisini sürdüreceği bildirildi.

(Selim Bayraktar - Veysel Ensar Gökcegözog/İHA)

İstanbul'da şiddetli rüzgar

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:50 Kaynak: İHA
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