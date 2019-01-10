Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Şiddetli Rüzgar Etkili Oldu, İdo Seferleri İptal Edildi

İstanbul'da Şiddetli Rüzgar Etkili Oldu, İdo Seferleri İptal Edildi

1 saat önce

İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili oldu, İDO seferleri iptal edildiİSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu.

İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili oldu, İDO seferleri iptal edildi

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle İDO'nun bazı seferleri iptal edildi.
İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana gelirken, sabah işe giden vatandaşları olumsuz etkiledi. İstanbul Deniz Otobüsleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle şehir içi ve Bursa'ya düzenlenen bazı seferlerini iptal etti.
İDO resmi internet sayfasında yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak Bostancı- Beşiktaş 08: 50 seferi, Beşiktaş-Bostancı 08: 10 seferi, Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 08: 45 seferini iptal etmek zorunda kaldı" denildi.
Bursa, Yalova ve Bandırmaya yapılan bazı seferlerin de iptal edildiği belirtilen açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Yenikapı-Yalova 07: 45 seferi, Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18: 45 seferi, Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07: 45 seferi ile Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09: 50 seferilerimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:09 Kaynak: İHA

Sabah, İstanbul, Genel
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