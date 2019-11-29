İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili oluyor
6 saat önce
İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:29 Kaynak: İHA
İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı. Rüzgar genel olarak kıyı kesimlerinde daha fazla etkili olurken, yer yer yüksek kesimlerde de etkisini gösteriyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrilme aşamasına geldi. - İSTANBUL
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