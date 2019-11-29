Son Dakika Haberleri: İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili oluyor
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İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili oluyor

6 saat önce

İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili oluyorİSTANBUL - İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili olamaya başladı.

İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili oluyor

İSTANBUL - İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili olamaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili olamaya başladı. Rüzgar genel olarak kıyı kesimlerinde daha fazla etkili olurken, yer yer yüksek kesimlerde de etkisini gösteriyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrilme aşamasına geldi.

İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili oluyor

İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:34 Kaynak: İHA
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