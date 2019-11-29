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İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili oluyor
7 saat önce
İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili oluyorİSTANBUL - İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili olamaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:39 Kaynak: İHA
İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili oluyor
İSTANBUL - İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili olamaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili olamaya başladı. Rüzgar genel olarak kıyı kesimlerinde daha fazla etkili olurken, yer yer yüksek kesimlerde de etkisini gösteriyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrilme aşamasına geldi.
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