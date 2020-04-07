İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili oluyor - Son Dakika

İstanbul'da etkili olan rüzgar nedeniyle vatandaşlar yolda güçlükle yürüdü.



İstanbul'da rüzgarlı hava hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan rüzgarlı hava kent genelinde etkili oluyor. Öğlen saatlerinde şiddetini artıran rüzgar nedeniyle vatandaşlar yolda güçlükle yürüdü. Taksim'de rüzgarın etkisiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şiddetli rüzgarın gece saatlerinde de etkisinin sürmesi bekleniyor. - İSTANBUL