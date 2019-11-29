İstanbul'da şiddetli rüzgar hakim

İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, İstanbul'da etkili olan rüzgar şiddetini artırmaya başladı. Rüzgar genel olarak kıyı kesimlerinde daha etkili olurken, yer yer yüksek kesimlerde de görülüyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrilme aşamasına geldi.

(Murat Horoz/İHA)