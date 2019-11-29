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İstanbul'da şiddetli rüzgar hakim

6 saat önce

İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı.

İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, İstanbul'da etkili olan rüzgar şiddetini artırmaya başladı. Rüzgar genel olarak kıyı kesimlerinde daha etkili olurken, yer yer yüksek kesimlerde de görülüyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrilme aşamasına geldi.

(Murat Horoz/İHA)

İstanbul'da şiddetli rüzgar hakim

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:45 Kaynak: İHA
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