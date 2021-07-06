İstanbul'da şiddetli yağış - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün İstanbul için yaptığı yağış uyarılarının ardından Avrupa yakasında sağanak yağış etkili oluyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağış, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Aniden şiddetlenen yağışlarla yollarda Fatih ve Beşiktaş 'ta yollarda su birikintileri oluştu. Aniden etkisini arttıran yağışlara hazırlıksız yakalan vatandaşlar kaçışırken yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

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