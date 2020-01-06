İstanbul'da şiddetli yağış ve rüzgar etkisini sürdürüyor - Son Dakika
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İstanbul'da şiddetli yağış ve rüzgar etkisini sürdürüyor

6 saat önce

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İstanbul'da şiddetli yağış ve rüzgar etkisini sürdürüyor, System.String[]

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Silivri ilçe merkezinde şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle Yeni Mahalle'de bir binanın çatısı uçtu.

TEM Otoyolu Selimpaşa mevkisinde ise 34 ZH 9051 plakalı tır, kaygan zemin nedeniyle bariyerlere çarptı. Olay nedeniyle trafik aksarken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Anadolu Yakası'nda da Kartal, Pendik ve Maltepe ilçelerindeki bazı bölgelerde de yağış nedeniyle rögarlar taştı ve yollarda su birikintileri oluştu.

Cadde ve yollarda meydana gelen su birikintileri sürücülere zor anlar yaşatırken, birçok yayanın ise buldukları kapalı alanlarda bekledikleri görüldü.

Beykoz'da ise yüksek kesimlerdeki birçok ana yol ve ara sokakta su birikintisi oluştu. Vatandaşların yetersiz kaldığı bölgelerde su birikintileri itfaiye desteğiyle tahliye edildi.

Ayrıca Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, TEM Ümraniye ile Çekmeköy- Şile bağlantı kısımlarında trafik yoğunluğu oluştu.

TEM Otoyolu, İstanbul, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:40 Kaynak: AA
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