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İstanbul'da şiddetli yağmur bir anda bastırdı! Meteoroloji'den art arda sel ve dolu uyarısı geldi - Son Dakika

İstanbul'da şiddetli yağmur bir anda bastırdı! Meteoroloji'den art arda sel ve dolu uyarısı geldi

12.06.2021 13:41

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Kısa sürede kuvvetlenen yağışlar vatandaşlara zor anlar yaşattı. İstanbul için dolu uyarısında bulanan Meteoroloji, Avrupa Yakası ile Boğaz çevresinde sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi durumların meydana gelebileceğini belirtti.

İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan yağmur, şiddetlenerek dolu yağışına dönüştü. Özellik Avrupa Yakasında etkili olan şiddetli yağışlar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

Yağmura hazırlıksız yakalananlar çareyi saçakların altına saklanmakta buldu. Yağmur ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklar kısa sürede göle dönerken, aniden bastıran yağmur kısa süreli paniğe neden oldu.

UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ

Meteoloroji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "İstanbul Avrupa Yakası ile Boğaz çevresinde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İstanbul'da şiddetli yağmur bir anda bastırdı! Meteoroloji'den art arda sel ve dolu uyarısı geldi

Meteoroloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da şiddetli yağmur bir anda bastırdı! Meteoroloji'den art arda sel ve dolu uyarısı geldi - Son Dakika


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