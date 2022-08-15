Sarıyer'de kara ile deniz birleşti - Son Dakika
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Sarıyer'de kara ile deniz birleşti

15.08.2022 13:42

İstanbul'da şiddetli yağmur birçok yerde sel ve taşkınlara neden oldu.

İstanbul'da şiddetli yağmur birçok yerde sel ve taşkınlara neden oldu. Sarıyer'de bulunan Emirgan sahilinde oluşan su birikintisi, adeta denizle karayı birleştirdi.

İstanbul'da şiddetli yağmur birçok yerde sel ve taşkınlara neden oldu. Su kanallarının patlaması nedeniyle birçok yer su ile kaplanırken, oluşan su birikintisi nedeniyle kara ile deniz birleşti. Sarıyer'de bulunan Emirgan sahilinde aniden bastıran yağmurla birlikte su kanalları taştı. Yolu kullanan araçların sular içerisinde olduğu görüldü. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, Sarıyer, Emirgan, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de kara ile deniz birleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'de kara ile deniz birleşti - Son Dakika
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