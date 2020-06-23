İstanbul'da şiddetli yağmur ve dolu-1 - Son Dakika

Murat KORKMAZ-Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM-İdris TİFTİKCİ-Zeki GÜNAL/

İstanbul'da beklenen yağış başladı. Bazı ilçelerde şiddetli yağış nedeniyle yollar göle dönerken, bazı yerlerde ise dolu yağışı etkili oldu.

ÜSKÜDAR'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Üsküdar'da etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Etkili yağış nedeniyle rögarlardan sular taştı. Sahilde köpeğiyle yağmura yakalanan bir kadın tarihi bir çeşmenin çatı altına sığındı.