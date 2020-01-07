İstanbul'da şiddetli yağmur ve fırtınanın etkisi sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da şiddetli yağmur ve fırtınanın etkisi sürüyor - Son Dakika

İstanbul'da şiddetli yağmur ve fırtınanın etkisi sürüyor

6 saat önce

Beşiktaş'ta şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle gövdesinden kırılan ve yola devrilme tehlikesi bulunan ağaç, belediye ekiplerince kesilerek kaldırıldı.

İstanbul'da şiddetli yağmur ve fırtınanın etkisi sürüyor, System.String[]

Beşiktaş'ta şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle gövdesinden kırılan ve yola devrilme tehlikesi bulunan ağaç, belediye ekiplerince kesilerek kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Dolmabahçe Caddesi üzerinde bulunan çınarlardan biri şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle gövde kısmından kırıldı. Kırılan ağaç, başka bir ağacın üzerine devrilerek askıda kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik şeridi çekerek caddeyi iki yönlü araç trafiğine kapattı.

Ardından belediye ekipleri, ağacı gövde kısmından motorlu testere ile keserek askıda kalan çınarı indirdi. Büyük bir gürültü ile yola düşen çınar, ekipler tarafından motorlu testere ile parçalara ayrılarak yoldan kaldırıldı.

Cadde üzerinde belediye ekiplerince yapılan temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Öte yandan, Zeytinburnu İlçesin'de de yola devrilen bir ağaç, yine belediye ekiplerince yapılan çalışmaların ardından kaldırıldı.

İstanbul genelinde dün sabah saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağmur ve fırtına etkisini sürdürüyor.

Beşiktaş, İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:22 Kaynak: AA
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