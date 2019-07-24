Son Dakika Haberleri: İstanbul'da sigara kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
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İstanbul'da sigara kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

25 dakika önce

İstanbul'da, sigara kaçakçılığı ile ilgili düzenlenen bir dizi operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da, sigara kaçakçılığı ile ilgili düzenlenen bir dizi operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yüklü miktarda tütün mamülü ele geçirildi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında 15 ve 18 Temmuz tarihleri arasında bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Polis kaçakçıların, seyahat firmalarına ait otobüslerle başka illerden İstanbul'a, kamufle edilmiş kargo paketlerinin arasında gümrük kaçağı sigara sevkiyatı yaptığı ihbarını aldı. Bunların ticaretini yapan şüphelilerin yakalanması için düzenlenen operasyonlarda polis, Mehmet Hanefi G.(29), Murat T.(52), Kemal A.39), Mustafa T.(39) ve Şirin D.(34) adlı 5 kaçakçıyı yakalandı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte; 7 bin 850 paket çeşitli markalarda kaçak sigara, 10 bin gümrük kaçağı puro, 30 kilo tütün, 850 kg nargile tütünü, 10 bin makaron ve bu kaçakçılıkta kullanılan 3 araca el konuldu. Beş şüpheli savcılık talimatıyla serbest Operasyon kapsamında yakalanan 5 kaçakçının, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı bildirildi.
(İHA)
İstanbul'da sigara kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:01 Kaynak: İHA
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