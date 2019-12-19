İstanbul'da,

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen "İnsanlığın Gerçek Dostları Ödül Töreni"nde, "sigarayla savaşanlar" ödüllendirildi.

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, törenin açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarıyla sigara ile mücadelede gelinen noktayı anlattı.

Yaklaşık 20 yıl önce uçaklarında sigara içilen Türkiye'nin günümüzde, sigara ile mücadelede örnek bir ülke haline geldiğini belirten Aydın, "Çalışmalarda öncülük yapan, rol üstlenen zaman zaman sigara kartelleri tarafından ölümle tehdit edilen bir sivil toplum kuruluşunun 20. yılını bugün hep birlikte kutluyoruz. 20. yılında her yıl olduğu gibi sigarayla mücadelede emek veren, özveri ve fedakarlık gösteren insanları ödüllendirdiğimiz bir gece." dedi.

Sigaranın sağlık harcamalarında önemli bir gider kalemi olduğuna değinen Mustafa Aydın, şöyle konuştu:

"Sağlık giderlerimizin yüzde 9'unu sigara içen insanlar için harcamak zorunda kalıyoruz. Özellikle akciğer kanseri hastalıklarımızın yüzde 80'i sigara kaynaklı. Kalp damar hastalıklarımızın yüzde 70'i sigara kaynaklı. 120 bin nüfuslu bir şehrimiz her yıl Türkiye coğrafyasından yok ediliyor.

Yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye'de sigara içen insan sayısı 30 milyondan 20 milyona indi. Ama yapılacak daha çok iş var. Çünkü Türkiye'de sigaraya başlama yaşı 11. Çünkü yasak olmasına rağmen yapay açık mekanlar oluşturularak 5 yıldızlı otellerin lobisinde bile sigara içiliyor. 23.00'ten sonra eğlence mekanlarında insanlar duman altı oluyor. Kafelerde açılır tavan kandırmacası altında insanlar yemeklerini yemeye devam ediyor."

"Sigara demek dinimizce yasaklanan kul hakkını yemek demek"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı sigara ile mücadelenin Dünya Sağlık Örgütü tarafından örnek olarak gösterildiğini belirterek, şunları anlattı:

"Bu büyük mücadelenin karşılığında Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'yi sigara ile mücadeleyle ilgili ödüllendirmiştir. Bu hepimizin başarısıdır ancak yetmez. Sigara demek kanser demek, sigara demek nefes almanın önemini bir süre sonra anlamak demek. Sigara demek yaşam kalitesini düşürmek demek. Sigara demek dinimizce yasaklanan kul hakkını yemek demek. Sigara demek anne ve babanın bebeğine haksızlık etmesi demek. Sigara demek çevreyi zehirlemek demek. Bu bilinci topluma öğretmemiz lazım."

Devletin sigara bırakmak isteyen vatandaşlara ücretsiz hizmetler sunduğuna değinen Prof. Dr. Memişoğlu, "Bugün her hastanemizde sigara bırakma polikliniklerimiz var. Bakanlığımız sigara bırakmak isteyen herkese hem sigarayı nasıl bırakacağını hem de bırakmak için kullanacağı ilacı ücretsiz sağlamaktadır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi.

Üniversiteler arası "Sigarasız Yaşam" konulu senaryo yarışmasında dereceye giren Anadolu Üniversitesi öğrencisi Yener Şentürk, Aydın Üniversitesi öğrencisi Müge Yardımcı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencisi Yunus Tüzen'e plaket takdim edildi.

Ayrıca, sigarasız yaşama desteklerinden dolayı Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, Prof. Dr. Hüseyin Elmalı ve Youtuber Olgun Elinç'e teşekkür ödülü verildi.

İnsanlığın Gerçek Dostları Ödüllerine, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş layık görüldü. Dondurma paketlerinin üzerine sigara karşıtı sloganlar yerleştirdiği için Golf Dondurmaları Yöneticisi Ergün Akkaya, sanatçı Zeliha Sunal, sunucu Oylum Talu, Prof. Dr. Orhan Kural da aynı kategoride ödül aldı. Ödülleri, Bakan Fahrettin Koca adına İl Sağlık Müdürü Prof. Dr Kemal Memişoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş adına da danışmanı Prof. Dr. Mustafa Karataş aldı.

Programa, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, AK Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, eski Bakan Bülent Akarcalı da katıldı.

Ödül töreni hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.