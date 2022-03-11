Son dakika haber: İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu: 24 silah ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika haber: İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu: 24 silah ele geçirildi

11.03.2022 14:01

Son dakika haberleri: İstanbul'da silah kaçakçılığına yönelik yürütülen operasyonda, biri MP-5 tipi otomatik, 5'i suikast silahı ve 18'İ tabanca olmak üzere 24 silah ele geçirildi.

İstanbul'da silah kaçakçılığına yönelik yürütülen operasyonda, biri MP-5 tipi otomatik, 5'i suikast silahı ve 18'İ tabanca olmak üzere 24 silah ele geçirildi. Olaya bağlantılı 1 zanlı yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda silah kaçakçılığı ve yasadışı silah ticareti yapıldığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde şüpheli bir kişinin, il dışından silah getirerek İstanbul genelinde silah kaçakçılığı yaptığı ve bu silahları suç örgütlerine pazarladığı belirlendi. Zanlının kimliği ve adresini tespit eden emniyet ekipleri, bu sabah Beyoğlu ilçesine bağlı Kulaksız Mahallesindeki bir adrese operasyon gerçekleştirdi. Baskında, İ.Ö. adlı kaçakçı yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişinin adresinde yapılan aramada farklı markalarda 18 ruhsatsız tabanca, 1 MP-5 otomatik silah, 5 suikast silahı, 4 susturucu ve silahlara ait çok sayıda şarjör, AK-47 tipi kalaşnikof tüfeklere ait çok sayıda mermi ve tabanca aparatları, MP-5 ve Kalaşnikof şarjörü ve çok sayıda farklı silahlara ait fişek ile birlikte 71 bin Amerikan doları para ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüpheli İ.Ö., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlı hakkında "Silah Kaçakçılığı ve Ticareti" suçundan başlatılan adli işlemlerin devam ettiği aktarıldı.

(Sadık Kahraman/İHA)

Son dakika haber: İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu: 24 silah ele geçirildi
Son dakika haber: İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu: 24 silah ele geçirildi
Son dakika haber: İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu: 24 silah ele geçirildi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu: 24 silah ele geçirildi - Son Dakika


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