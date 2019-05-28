Son Dakika Haberleri: İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu

İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu

50 dakika önce

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu, System.String[]
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih'te marangoz atölyesi işleten M.S'nin, yasa dışı yollarla yurt dışından getirdiği tabancaları sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasının ardından atölyeye operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada, 20 tabanca ele geçirildi.
Zanlının, silahları bir suç örgütüne satmaya çalıştığı ileri sürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:49 Kaynak: AA
İstanbul, Güncel
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