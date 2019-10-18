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İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu

1 saat önce

Küçükçekmece'de, silah kaçaklığı ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla aranan 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Küçükçekmece'de, silah kaçaklığı ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla aranan 3 şüpheli yakalandı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir adreste 3 kişi tarafından silah kaçakçılığı ve tefecilik yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

İlçedeki bir adreste 3 kişi tarafından silah kaçakçılığı ve tefecilik yapıldığı ihbarı üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Ekiplerce, 2 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda, Bilal G.(55), Anıl S.(25) ve Eyüp G.(50) adlı 3 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 10 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 55 mermi, silah ticaretinde kullanılan 9 POS cihazı ve 3 kaşeyle çok sayıda banka ve kredi kartı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Küçükçekmece, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:59 Kaynak: AA
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