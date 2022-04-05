İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonunda 21 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonunda 21 şüpheli tutuklandı

05.04.2022 12:12
İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonunda 21 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 6 ilde, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheli tutuklandı, 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul merkezli 6 ilde, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheli tutuklandı, 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, "suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak", "örgütün faaliyeti çerçevesinde izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma" ve "münferit olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, nakletme ve satma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, atölyelerde kaçak ürettiği çok sayıda silahı piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği öğrenilen 76 şüpheli tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 2 yıl süren teknik ve fiziki takip sonrası şüphelileri yakalamak üzere İstanbul merkezli, Çanakkale, Rize, Şanlıurfa, Antalya ve Kastamonu'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

6 ilde 88 adrese operasyon

Polis ekiplerince 88 adrese yapılan operasyonda 61 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, 38 tabanca ve 4 av tüfeği ile çok sayıda şarjör, mermi ve silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Silah yapıldığı belirlenen iki atölye de bu baskınlarda mühürlendi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan 37 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Adliyede savcılığa çıkarılan şüphelilerden 32'si tutuklama, 5'i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 21'i tutuklandı, 16'sı ise haklarında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Bu arada 15 firari şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar ise sürüyor.

YORUMLAR
500
Son Dakika | Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Son Dakika | Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Kocaeli'de sahte para operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı Kocaeli'de sahte para operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı Göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 7 kişi tutuklandı Göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 7 kişi tutuklandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonunda 21 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
12:19 Canlı yayında sorulan "Kaş kontürü" sorusuna Nihat Hatipoğlu verdiği cevapla güldürdü
12:13 İş insanından takdir toplayan hareket! Elbistan ilçesinde ihtiyaç sahipleri Ramazan ayı boyunca ekmeği bedava alacak
11:58 Eşine korku dolu anlar yaşatmıştı! Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazancir'e 5 yıla kadar hapis talebi
11:50 Kapıcılar Kralı'nın çocuklarının bitmeyen miras davası! Mal varlığı şaşırttı, kardeşler düşman oldu
11:48 Yeni isim kim olacak? TFF başkanlığı için listede MHP'li vekil Saffet Sancaklı da var
11:45 Uyuduğu yastığın altından 7 metrelik yılan çıktı
11:37 Netflix Türkiye'de fiyatlara zam geldi! Mevcut üyeler aşamalı olarak geçecek
11:34 Çin kapalı kapılar arkasında Putin belgeselleri hazırlıyor: Amaç itibarını yeniden kazandırmak!
11:06 Bayram ikramiyesi nisanın son haftası hesaplarda olacak
10:43 Şaşkına çeviren araştırma! Bazı balık türleri matematik işlemi yapmayı öğrendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 12:26:59. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonunda 21 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement