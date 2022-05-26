İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonunda 25 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

26.05.2022 10:41
İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

İstanbul'da silah kaçakçılığına yönelik 9 ilçede düzenlenen operasyonda 38 tabanca ele geçirildi, 25 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da silah kaçakçılığına yönelik 9 ilçede düzenlenen operasyonda 38 tabanca ele geçirildi, 25 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında silah kaçakçılığına ilişkin 32 zanlı tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fatih, Şişli, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Küçükçekmece, Başakşehir, Bahçelievler, Esenler ve Güngören'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 25 zanlı yakalandı, aramalarda 38 tabanca ile çok sayıda şarjör, fişek, namlu ve sürgü ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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