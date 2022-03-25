İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonunda 266 tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonunda 266 tabanca ele geçirildi

25.03.2022 11:43

İstanbul'da silah kaçakçılığı ve ticaretine yönelik operasyonda 266 tabanca ele geçirildi.

İstanbul'da silah kaçakçılığı ve ticaretine yönelik operasyonda 266 tabanca ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütü üyelerinin, farklı bir ildeki silah fabrikasında üretilen çok sayıdaki Brezilya patentli silahı piyasaya sürmeye çalıştığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen biri depo 5 adrese operasyon düzenlendi. 4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 266 tabanca, çok sayıda tabanca parçası, mermi ve şarjör ile 145 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı. Bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonunda 266 tabanca ele geçirildi
İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonunda 266 tabanca ele geçirildi
İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonunda 266 tabanca ele geçirildi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonunda 266 tabanca ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonunda 266 tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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