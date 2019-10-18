Son Dakika Haberleri: İstanbul'da silah kaçakçılığı ve tefecilik operasyonu: 3 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da silah kaçakçılığı ve tefecilik operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul'da silah kaçakçılığı ve tefecilik operasyonu: 3 gözaltı

1 saat önce

İstanbul Küçükçekmece'de, silah kaçaklığı ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla aranan 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul'da silah kaçakçılığı ve tefecilik operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

İstanbul Küçükçekmece'de, silah kaçaklığı ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla aranan 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Baskında, çok sayıda tabanca, bu silahlara ait mermiler ve POS cihazları ele geçirildi.


Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir binada 3 kişi tarafından silah kaçakçılığı ve tefecilik yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hareket geçen polis, silah kaçakçılığı ve tefecilik yaptığı belirlenenlerin yakalanması amacıyla söz konusu adrese 2 Ekim akşamı baskın düzenledi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan Bilal G.(55), Anıl S. (25) ve Eyüp G. (50) adlı 3 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 10 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 55 mermi, silah ticaretinde kullanılan 9 POS cihazı ve 3 kaşe ile çok sayıda banka ve kredi kartları ele geçirildi.


Gözaltına alına 3 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından 3 Ekim'de adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk olan şüphelilerin tamamının 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Jandarma'nın nefes kesen uyuşturucu operasyonu görüntülendi
Tartıştığı kadının başörtüsünü çekmişti; 3 bin tl adli para cezasına çarptırıldı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki çatışmaların devam ettiği iddialarını yalanladı Son Dakika: Erdoğan: Esed'le ailecek görüşecek kadar yakındık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 15:21:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da silah kaçakçılığı ve tefecilik operasyonu: 3 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]