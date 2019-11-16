İstanbul'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Tuzla'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alacak verecek meselesinden kavga eden ve polis merkezine gelerek birbirlerinden şikayetçi olan Mehmet B. ile Raif G'nin, silah kaçakçılığı yaptığını belirledi.

Şüphelilerin ev ve araçlarına yapılan aramada, 1 tabanca, 3 kurusıkıdan bozma tabanca, 1 av tüfeği, 1 havalı tüfek, 4 yedek şarjör, 104 mermi, 2 kutu havalı tüfek saçması, 1 kılıç, 2 bıçak ile 7,60 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.