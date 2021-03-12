Silah tehdidiyle bir kişiden para alan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Üsküdar'da, bir kişinin, kripto paradan elde ettiği karın bir kısmını gönderdiği kişilerce alıkonulmasına ve silah tehdidiyle para alınmasına ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, L.A.'nın kripto paradan elde ettiği karın bir kısmını gönderdiği kişilerin bunu az bularak silah tehdidiyle kendisinden para aldığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmada, L.A.'nın "S.A.'nın yönlendirmesiyle 200 bin dolar tutarında kripto para aldığı, bir miktar zarar ettikten sonra 130 bin dolar kara geçtiği, bunun 7 bin dolarını gönderdiği S.A.'nın parayı az bularak 30 bin dolar daha istediği, S.A.'nın konum atarak belirttiği noktada aracına bindiği, burada R.H.'nin silah göstererek tehditte bulunduğu, Ünalan Mahallesi'ndeki bir iş yerine gittikleri, korkarak S.A.'nın hesabına 10 bin dolar daha para gönderdiği, birkaç gün sonra aynı şahısların ikametine gelerek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu" yönündeki şikayetinde adı geçen şahısların olayı gerçekleştirdikleri belirlendi.

Polis ekipleri, olayla ilgili S.A., S.S., R.H., A.Ç. ve A.N.T.'yi gözaltına alırken, olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "yağma", "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.