İstanbul'da silahlı, çakarlı ve kuralsız düğün konvoyu terörü kamerada - Son Dakika

İstanbul'da silahlı, çakarlı ve kuralsız düğün konvoyu terörü kamerada

İstanbul'da silahlı, çakarlı ve kuralsız düğün konvoyu terörü kamerada Mega kentte ultra lüks otomobillerle konvoy yapan magandalar terör estirdi Çakarlı araçlarla trafiğe çıkan şahıslar meşaleler yakarak ortalığı dumana boğdu Magandalar başka bir şehirde ise tabancalarla havaya ateş...

İstanbul'da silahlı, çakarlı ve kuralsız düğün konvoyu terörü kamerada

Mega kentte ultra lüks otomobillerle konvoy yapan magandalar terör estirdi

Çakarlı araçlarla trafiğe çıkan şahıslar meşaleler yakarak ortalığı dumana boğdu

Magandalar başka bir şehirde ise tabancalarla havaya ateş açtı

İSTANBUL - İstanbul'da düğün için Bağcılar'daki bir eve giden gruplar, gelin evden çıkartıldığı esnada meş'aleler yakarak ortalığı dumana boğdu. Evin önünde ne maske takan ne de sosyal mesafe kurallarına uyan grup, yüksek sesli müzikler eşliğinde halay çekerek göbek attı. Eğlencenin ardından çakarlı ultra lüks otomobillerle konvoy halinde harekete geçen magandalar, yanlama yaparak ve meşaleler yakarak trafiği tehlikeye düşürdü. Otoyoldan başka bir şehre geçen konvoydaki birkaç maganda ise tabancalarla havaya ateş açtı. Polis mega kentin altını üstüne getiren magandaları yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında 1 Haziran'da normalleşme sürecine girilmişti. Temmuz ayında düğünlere izin verilmesinin ardından geçtiğimiz günlerde gelin almak için Bağcılar'da toplanan gruplar, onlarca uyarıya ve artan vakalara rağmen meşaleler eşliğinde gelini evden çıkarttı. Ardından ne maske takarak ne de sosyal mesafe kurallarına uyan grup, yüksek sesli müzikler eşliğinde halay çekerek göbek attı. Salgına rağmen canlarını bir an olsun umursamayan grup adeta virüse meydan okudu.

Çakar, tabanca, drift ve abartı egzozla terör estirdiler

Eğlencenin ardından ultra lüks araçlarına binerek konvoy halinde trafiğe çıkan grup, çakarlı araçlarla "dat dat" sistemini kullandı. Gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren grup, ellerine aldığı meşalelerle de ortalığı dumana boğarak trafiği tehlikeye düşürdü. Ara sokaklardan caddeye çıkan konvoydaki bir maganda ise yanlama yaparak adeta terör estirdi. Trafikte abartı egzoz da kullanarak gürültü çıkartan magandalar, konvoy halinde karayolu üzerinden Düzce'nin Akçakoca ilçesine vardı. İstanbul'da başlayan konvoydaki magandalardan birkaçı burada onlarca insanın içerisinde tabancalarla havaya ateş açarak adeta dehşet saçtı.

Düğün salonunda hiçbir kurala uymadılar

Konvoyun ardından düğün salona ulaşan gruptakiler, salgına rağmen kurala uymayarak halay çekti. Göbek atarak eğlenen, maskeleri çene altında ve kollarında tutan salondakiler salgına rağmen ölüme meydan okuyarak doyasıya eğlendi. Magandalar ve katılımcılar o anları bir de sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, mega kentte adeta terör estiren magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da silahlı, çakarlı ve kuralsız düğün konvoyu terörü kamerada

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 10:12

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da silahlı, çakarlı ve kuralsız düğün konvoyu terörü kamerada - Son Dakika
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