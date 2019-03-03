Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Silahlı Çatışma: 3 Ölü, 3 Yaralı

İstanbul'da Silahlı Çatışma: 3 Ölü, 3 Yaralı

1 saat önce

İstanbul Arnavutköy'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

İstanbul'da Silahlı Çatışma: 3 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
İstanbul Arnavutköy'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Olay, Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında dolmuş kahyalığı yüzünden husumet bulunan iki grup tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup uzun namlulu silahlarla çatışmaya girdi. Yaşanan çatışmada vurulan akrabalar Şahin Yıldız, Fırat Yıldız ve Hasan Yıldız hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Yaralıların hastaneye kaldırılması üzerine tarafların akrabaları hastaneye akın etti. Hastane önünde başka bir olayın yaşanma ihtimaline karşı olay yerine çok sayıda özel harekat, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaşanan silahlı çatışmanın ise dolmuş kahyalığı yapan gruplar arasında yaşandığı öğrenildi.

(Serdar Ünal/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 08:26 Kaynak: İHA

Arnavutköy, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arnavutköy'de Silahlı Çatışma 1 Ölü 3 Yaralı İstanbul'da İki Grup Arasında Silahlı Çatışma: 3 Ölü, 3 Yaralı

Bodrum'da Düzenlenen Operasyonla Adnan Oktar'ın '3 Numaralı Adam'ı Yakalandı Aralarında Milletvekilinde Olduğu Açlık Grevi Yapan HDP'liler Böyle Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 21:58:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Silahlı Çatışma: 3 Ölü, 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]