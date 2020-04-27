İstanbul'da silahlı çatışma kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da silahlı çatışma kamerada - Son Dakika

İstanbul'da silahlı çatışma kamerada

15 dakika önce

Bahçelievler'de akşam saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan çatışma sonucu 1 kişi ayağından yaralandı.

Bahçelievler'de akşam saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan çatışma sonucu 1 kişi ayağından yaralandı. Çatışma kameralara yansırken, şüphelilerden biri kaçarken bir binanın giriş boşluğuna düştü.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine birbirine silah çeken grup çatışmaya başladı. Bir süre birbirlerine ateş açan grup kaçarak uzaklaşırken, şüphelilerden biri ayağından hafif şekilde yaralandı. Çatışma anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KAÇARKEN BİNANIN GİRİŞ BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Öte yandan çatışmanın ardından panik yaşayan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Kovanları toplayarak görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, çevredeki güvenlik kamera görüntülerinin kayıtlarını incelemeye aldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

(İHA)

İstanbul'da silahlı çatışma kamerada

Cumhuriyet Mahallesi, Bahçelievler, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 10:00 Kaynak: İHA

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