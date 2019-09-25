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İstanbul'da silahlı dehşet kamerada

4 dakika önce

İstanbul'da silahlı dehşet kamerada Herkesin gözü önünde arkadaşına kurşun yağdırdı Önce tekmeledi ardından kurşun yağdırdıİSTANBUL - Çekmeköy' de bir kişi iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsa önce tekme tokatlarla saldırdı.

İstanbul'da silahlı dehşet kamerada

Herkesin gözü önünde arkadaşına kurşun yağdırdı

Önce tekmeledi ardından kurşun yağdırdı

İSTANBUL - Çekmeköy' de bir kişi iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsa önce tekme tokatlarla saldırdı. Aldığı darbelerle yere düşen şahsa belinden çıkardığı silahla ateş açan şahıs ardından kayıplara karıştı. Herkesin gözü önünde yaşanan dehşet anları ise kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Taşdelen' de yaşandı. Çevredeki vatandaşların iddiasına göre durak yakınındaki bir kafede uzun süre birlikte oturan ikili daha sonra yürümeye başladıklarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi, 1966 doğumlu Abdul Selam S.'yi' darp ettikten sonra belindeki silahı çıkartarak şahsa doğrulttu. Yere düşen şahsa acımasız bir şekilde silahla ateş açan şahıs ardından kaçmaya başladı. Herkesin gözü önünde yaşanan olayda vatandaşlar şaşkına döndü.O anları kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücüleri ve vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydederken görüntülerde yerde yatan talihsiz adama ateş ederek kaçan kişi açık bir şekilde görülmekte.


Bir kişi saldırganı kovaladı

Abdul Selam S.'yi bacağından vurarak Taşdelen istikametinde kaçan kişiyi elindeki silahla kovalayan bir kişi çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına dakika dakika yansıdı. Havaya ateş açarak, silahlı saldırganı durdurmaya çalışan kişi uzun süre saldırganı kovaladı. Saldırı sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini aldıktan sonra silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Bacağından vurulan Abdul Selam S.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul'da silahlı dehşet kamerada

Çekmeköy, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:55 Kaynak: İHA
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